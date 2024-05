Pdte. Boric aseguró que crimen de carabineros en Cañete “tiene connotaciones terroristas” - Chilevisión

En entrevista con radios Archi, el presidente Gabriel Boric habló de la investigación por el asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. “No se está actuando a ciegas", aseguró.

El presidente Gabriel Boric aseguró que el asesinato de tres carabineros, ocurrido el pasado 27 de abril en Cañete, tiene "connotaciones terroristas”.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario se refirió al crimen de los uniformados Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid.

“Es todo un pueblo que está con la familia y con la institución de Carabineros, porque cuando hay un atentado de estas características, incluso más allá de las características específicas, se está atentando no solo contra una persona sino contra el país entero”, declaró.

En cuanto a la investigación en curso, Boric recalcó que “no se está actuando a ciegas" y que "hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar. No es que los investigadores, Carabineros, la Fiscalía no sepan donde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”.

El presidente Boric aseguró que "se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno" para dar con los culpables del triple asesinato en Cañete.

Además, indico que "se ha solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario”.

Consultado sobre si se trataba de un ataque terrorista, el jefe de Estado respondió: “Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas".

"Después podemos discutir por qué la ley o no la ley (...) Pero no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas característica la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello", agregó.