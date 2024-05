“Me quemaron”: Maite Orsini relató dura agresión que habría vivido en comisaría cuando adolescente - Chilevisión

La diputada de Revolución Democrática recordó el episodio mientras discutía unas indicaciones al proyecto que establece reglas para el uso de la fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana.

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, reveló este jueves en el Congreso un violento episodio que habría sufrido cuando adolescente al interior de una comisaría de Carabineros.

"A mí me pasó", comenzo diciendo la parlamentaria, mientras discutía con sus pares unas indicaciones al proyecto que establece reglas para el uso de la fuerza (RUF).

Orsini continuó y aseguró: "Yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A lo anterior, añadió que “sí pasa, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga, y por supuesto hice el proceso en justicia militar, todo como corresponde”.

"Hay muchas denuncias de que ocurre y es importante que quede establecido, y no se trata de una desconfianza en contra de Carabineros", recalcó la diputada.

“Acá también legislamos normas sobre corrupción y yo no desconfío de mis colegas, pero no por eso voy a dejar de establecer normas que prohíban, porque toda organización humana, incluidas las políticas, incluidas los carabineros, son susceptibles de que haya personas que actúen por fuera de la ley, en la política, en las policías y en las Fuerzas Armadas”, concluyó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Por qué Maite Orsini recordó ese episodio en el Congreso?

Las declaraciones de la diputada se dan en el marco de la discusión de la RUF, la cual Orsini ha rechazado en dos oportunidades, en representación del Frente Amplio.

El día de hoy el debate continuó con las indicaciones al proyecto en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. En concreto, su intervención ocurrió mientras hablaban en torno al artículo 12, el cual habla de las personas detenidas.

“El personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no podrá hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo para mantener la seguridad en las unidades de detención o cuando esté en peligro la integridad física de las personas", dice el artículo.