Manuel Monsalve reaparece tras semanas de silencio: “Es necesario mantener la presunción de inocencia” - Chilevisión

El ex subsecretario reapareció en Viña del Mar y aseguró que su silencio apunta a respetar la investigación.

Este viernes reapareció el ex subsecretario Manuel Monsalve, de quien se desconocía su paredero desde su renuncia en La Moneda tras conocerse la denuncia en su contra por violación.

Específicamente, Monsalve fue encontrado por la prensa en Agua Santa, Viña del Mar, donde señaló que "mi silencio obedece al respeto al debido proceso".

"Lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraoridnaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad", partió señalando la ex autoridad.

Así, sostuvo que "lo que yo he dicho del principio es que las denuncias deben ser investigadas independiente de a quién afecten, en este caso es una denuncia que me afecta a mí pero debe ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona y por eso yo he renuciado a mi cargo".

"También he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema, no acostumbro eludir los temas por muy complejos que sean, mi silencio obedece al respeto al debido proceso".

Su aparición pública se da el mismo día que se conoció que la defensa de la denunciante amplió la querella por un delito de violación y otro de abuso, todo ocurrido en el hotel Panamericano.