“Tan repugnante”: Ministra Tohá reaccionó a segunda denuncia de abuso contra Monsalve - Chilevisión

Esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso Monsalve tras votar en las elecciones municipales y regionales. La jefa de la cartera declaró su malestar ante la pérdida de foco que hoy corresponde a las votaciones: "No vamos a permitir que se manche ni que se contamine con esta cosa realmente tan repugnante que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura que hemos ido conociendo del caso Monsalve, no lo vamos a mezclar, no es el día hoy para analizar ese caso, mañana tendremos espacio para eso, hoy se trata de chilenos y chilenas eligiendo sus autoridades democráticamente", indicó.