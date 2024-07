Estefanía Gutiérrez reveló nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición de su hijo en la Región del Biobío. Además, indicó que el mismo funcionario le "pidió disculpas" por, según afirmó, desconocer una prueba de ADN clave en el caso.

La madre de Tomás Bravo, Estanía Guitérrez reveló un desconocido antecedente sobre la investigación de la desaparición de su hijo en Caripilún, Región del Biobío, hace de 3 años y 4 meses.

Estefanía realizó la revelación en el programa El Comisario, donde primero partió señalando que una pista fundamental no fue investigada por la policía, criticando las labores de la fiscal Marcela Cartagena, quien en 2023 fue removida del caso.

“Se está trabajando todavía, se volvió a repetir todo de nuevo. Para mí, ver una diferencia sería cuando ya tenga algún avance o respuesta”, especificó Estefanía.

En esa línea, destacó a la nueva fiscal de tomó el caso, Tatiana Esquivel: "Me pareció ordenado, y demuestra que está trabajando con más gente, lo cual no vi con la fiscal Marcela Cartagena, porque eran muy pocas personas las que ella tenía en su equipo”, aseveró.

“Por esa razón hubo tantos enredos y tantas preguntas sin responder”, agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Me dice que la PDI está ocultando información”

Además, la madre del menor desaparecido, realizó cuestionamientos en torno a las pruebas de ADN en el caso: “con el tema del ADN, ella debió haberse asesorado por peritos que tuvieran la experiencia”, expresó.

"Estaba con Labocar, pero según el suboficial -de quen no dio nombre-, nunca supo de este informe de ADN, siendo que él era el policía que estaba investigando en la causa y nunca le entregan este informe. ¿Cómo se explica esto?”, volvió a cuestionar Estefanía.

Sin embargo, la revelación de la madre de Tomás Bravo vendría tras esto, ya que detalló que recibió disculpas por parte un funcionario policial por las gestiones en el caso.

“Y aprovecho de decirlo: después de los tres años, el suboficial viene a pedirme disculpas por la situación, justificándose claramente de que él no sabía sobre la evidencia clave del caso, no sabía sobre el informe con ADN y me nombra a la PDI”, descasificó.

“Me dice que en la PDI están ocultando información”, complementó. Afirmación que la llevó a preguntar directamente a la PDI sobre lo que supuestamente estaría sucediendo. “Me niegan todo. Acá todos se tiran la pelota, nadie tiene la culpa y culpan al resto" , explicó.