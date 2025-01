"Jamás has sido de izquierda": Diosdado Cabello arremete contra el Pdte. Gabriel Boric

El ministro venezolano las emprendió contra el mandatario, debido a sus declaraciones respecto a la presunta violación de DD.HH. en el país caribeño tras la toma de mando de Nicolás Maduro y el debilitamiento de la democracia en ese país.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, ha ataco nuevamente al presidente Gabriel Boric. En su programa de televisión "Con el Mazo Dando", increpó al mandatario fuertemente el miércoles recién pasado.

Dichas declaraciones surgen en repuesta a comentarios previos del presidente Boric, quien afirmó que es "absolutamente evidente la violación de DD.HH. y el debilitamiento de la democracia en Venezuela".

VER MÁS DE NACIONAL

Lo anterior, a raíz de la toma de mando para un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, tras las elecciones celebradas en julio de 2024, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Comentarios de Cabello hacia Boric

Tras las palabras del mandatario nacional, Diosdado Cabello acusó a Gabriel Boric de no ser parte de la izquierda, tildándolo de "mamarracho".

"Tú no eres izquierda nada, mamarracho , tú eres un disfraz un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda. (...) Te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales”.

"Gobierna con una constitución del mas terrible asesino del continente del último siglo. Y usted no hace nada, al contrario, usted saboteó", concluyó Cabello.