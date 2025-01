Caso Democracia Viva: Catalina Pérez lo catalogó como “de los errores más grandes que he cometido en mi vida” - Chilevisión

Un análisis de los dispositivos móviles a los imputados en el caso Democracia Viva arrojó que borraron conversaciones.

Un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) sostiene que la diputada Catalina Pérez, así como Daniel Andrade y el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, todos investigados en el marco del caso Democracia Viva, borraron sus conversaciones de WhatsApp.

El documento basa sus conclusiones en los análisis realizados a los teléfonos celulares de los imputados, en medio de las indagatorias por la solicitud de desafuero a la parlamentaria presentada por el Ministerio Público.

Cabe recordar que la diputada Catalina Pérez se encuentra siendo investigada por el bullado caso de millonarias transferencias por convenios e incluso hace unos días se abrió una nueva arista por un presunto aborto.

Los chats borrados de Pérez, Andrade y Contreras que los salpican en informe de PDI

Según El Mercurio, en el informe que data de diciembre pasado, se indica que la parlamentaria "borró todas sus conversaciones existentes entre ambos (con Carlos Contreras) de la mencionada aplicación", en una arista a la que se le ha sumado un presunto tráfico de influencias.

Sin embargo, según se comprobó con posterioridad, el dispositivo de Contreras sí conservaba los diálogos con Pérez. No obstante, pese a que él eliminó las conversaciones con Daniel Andrade, él mismo se encargó de reflotarlas.

"Se constató que Contreras manipuló su celular, ya que fueron borradas todas las conversaciones por WhatsApp que mantuvo con Daniel Andrade, las que quedaron registradas al ser reenviadas por Daniel Andrade", añade el informe elaborado por personal policial.

Por su parte, también había rastros de que el ex director de la fundación Democracia Viva había aplicado el mismo actuar. "Hay registros que existieron, ya que Andrade reenvía (...) conversaciones entre ambos, en donde Contreras le entrega su opinión y sugerencias relacionadas a temas territoriales y campamentos en Antofagasta", señalan.

Diputada Pérez se refirió a caso Democracia Viva: "Uno de los errores más grandes que he cometido"

Tras la desclasificación de este informe y otros mensajes, la parlamentaria conversó con CNN Chile y entregó su versión de los hechos, a los que calificó como "uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida".

En ese sentido, apuntó que hay conversaciones "posteriores a la suscripción a los convenios que son horribles", y que muchas de ellas surgieron "en una búsqueda desesperada por proteger a alguien que estaba en el corazón de una polémica".

"Tenía temor. Sentía que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía nada que ver (...) Creo que no hay manera de justificar o de explicar los mensajes de ese tiempo", sostuvo.