"No fue casual": General Yáñez envía mensaje desde Cañete tras el asesinato de tres funcionarios

"No puedo estar más dolido, más triste, con rabia profunda. Por qué nos matan, si solo lo que hacemos es contribuir a la paz de nuestro país", indicó la máxima autoridad de Carabineros.

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se pronunció este sábado tras el brutal asesinato de los tres funcionarios policiales en el sector de Cañete, región del Biobío.

Cabe destacar que este atentado se provocó en el marco del 97 aniversario de la institución, sin embargo, la máxima autoridad policial canceló la ceremonia anual por respeto a las víctimas y sus familias.

¿Qué dijo el General Yáñez?

"Estamos dolidos, profundamente acongojados", indicó Yáñez en nombre de toda la institución, quienes están de luto por la pérdida del sargento 1º. Carlos Jose Cisterna Navarro, el cabo 1º Sergio Arévalo Lobos y el cabo 1º Misael Vidal Cid.

Sobre la misma, el Director de Carabineros comentó que "nuevamente, nuestro aniversario se ve teñido con sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos profundamente acongojados".

Ya en el sector de Cañete, Ricardo Yáñez comentó: "No puedo estar más dolido, más triste, con rabia profunda. Por qué nos matan, por qué nos siguen persiguiendo, atacando, generando tanto daño, si solo lo que hacemos es contribuir a la paz de nuestro país".

En la misma línea, agregó que esto "no puede quedar impune (...) no tengo registro en mi historia, en mis 38 años de servicio, de la muerte de no uno, de tres carabineros, asesinados, de forma cruel, en el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar, basta ya y hasta cuándo, lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas".