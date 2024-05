"No se sabía si había salido": Vecino de Mariana Derderián entregó estremecedor relato sobre el trágico incendio

El papá de una vecina del sector en el que vive Mariana Derderián relató cómo vivieron el trágico incendio que afectó la casa de la actriz y que provocó el fallecimiento de su hijo menor.

El padre de una vecina de Mariana Derderián, entregó su relato a Contigo en la Mañana tras el trágico incendio que se provocó durante la madrugada de este miércoles en la casa de la reconocida actriz ubicada en la comuna de Vitacura, donde lamentablemente falleció su hijo menor.

"Al lado vive mi ex señora con mi hija, me llamaron como a las 2 de la mañana que había un incendio en la casa de al lado y en 20 minutos ya estaba acá. Ya cuando llegué estaba Carabineros y Bomberos, yo pregunté, entré a la casa y estaban ellos cuidando a la hija mayor", detalló.

"Y preguntan por el hijo menor, que no aparecía. 40 minutos después se supo que no lo habían podido rescatar y ahí ya se ve que se llevan a todos a la clínica", agregó.

Durante el siniestro, el hombre reveló que no podían encontrar el hijo de Mariana al interior de la casa: "La situación era que no podían encontrarlo (al hijo de Mariana) y no se sabía si había salido o estaba dentro de la casa. Y lo que informó Carabineros anoche, que él se había de vuelto mientras el resto de la familia había salido".

En esa misma línea, el vecino transparentó que facilitó la apertura del portón de su casa para que el personal de emergencia pudiera acceder a apagar las llamas.

Además de ello, reveló que durante la tarde, alrededor de las 20:00 horas, se habría cortado dos veces la luz en el sector. Sin embargo, después de eso no se registró un nuevo corte de suministro eléctrico.

Cabe destacar que Ricardo Jara, fiscal de la Fiscalía Oriente, entregó una hipótesis sobre la causa del incendio, detallando que podría haber sido provocado por una "sobrecarga eléctrica" en la pieza del menor fallecido.