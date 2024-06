El crudo relato de acusado de intentar matar a enfermera Pola Álvarez: “Fue un acto de amor” - Chilevisión

Enrique Hanson, uno de los dos imputados por el ataque ocurrido en 2022, entregó su versión durante el juicio que inició este lunes.

Este lunes 17 de junio comenzó el juicio contra Patricia Henríquez y Enrique Hanson, acusados del homicidio frustrado de la enfermera Pola Álvarez en Las Condes.

El hecho ocurrió el domingo 26 de junio de 2022, a sólo metros de la Clínica Cordillera, centro médico donde la víctima era funcionaria.

Álvarez fue abordada por Hanson, quien se movilizaba en una moto Suzuki, con la patente tapada, propinándole 11 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

Por este hecho, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Henríquez y Hanson como autores del brutal ataque.

El relato de acusado de matar a enfermera en Las Condes

Durante la audiencia del lunes, Enrique Hanson, ex pareja de la imputada Patricia Henríquez, entregó su versión de lo ocurrido.

"Todo lo decidí yo", dijo el hombre de 42 años, asegurando que tomó la decisión después de conversar con Patricia, quien le indicó que estaba siendo víctima de supuesto acoso laboral por parte de Álvarez.

"Ella llegaba destrozada después de los turnos. Era mucho el acoso laboral y el mal trato, especialmente de Pola Álvarez, pero nunca me pidió que la atacara", declaró.

Respecto al día en que transcurrieron los hechos, Enrique señaló que "la señora Pola Álvarez pasó por mi lado".

"Debo dejar constancia que Patricia nunca me entregó los horarios de las enfermeras de la Clínica Cordillera. Yo los obtuve porque tenía guardada mi sesión de cuando hacía reemplazos", afirmó.

"La llamé por su nombre y le dije soy Alejandro Hanson, porque todos me conocen con ese nombre, marido de Patricia Henríquez, y quiero conversar contigo", añadió Hanson, y afirmó que la víctima lo habría insultado.

"Lamentablemente no lo pensé mucho y me abalancé sobre ella. La agredí una vez en el hombro-clavícula, abdomen hemisferio izquierdo y muslo izquierdo", indicó.

Contrario a la versión de la parte querellante, el imputado sostuvo que "después de eso recobré mi estado anímico, miré lo que estaba haciendo, me paré, no socorrí a la víctima y me fui caminando hacia la moto".

"Fue un acto de amor, por el amor que le tengo a Patricia. Veía que estaba muy afectada por lo que estaba pasando a nivel laboral, explotó mi ser y agredí a la señora Pola", cerró.