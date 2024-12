Evelyn Matthei dura con el gobierno de Boric: “Arrogancia, inexperiencia e ineptitud” - Chilevisión

Matthei participó del bar en PH, donde mantuvo una gran charla con Diana Bolocco y abordó diversos temas, como las declaraciones cruzadas que protagonizó con la ministra Camila Vallejo.

Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y principal carta de la derecha de cara a las elecciones presidenciales, es la gran invitada al programa Podemos Hablar, el cual se podrá disfrutar este viernes por las pantallas de Chilevisión.

La política participó del bar en PH, donde mantuvo una gran charla con Diana Bolocco y abordó diversos temas, como las declaraciones cruzadas que protagonizó con la ministra Camila Vallejo.

Todo ocurrió a principios de diciembre, cuando Matthei aseguró que gente del gobierno había pasado directo de la universidad a cargos de poder. La respuesta de la vocera fue: "El amateurismo es salir corriendo ante preguntas de la prensa difíciles".

Ante esto, la militante de la UDI señaló: "Estuvo toda una semana atacándome. Yo hice una acusación que es dura, pero la sostengo. Yo no sé si los chilenos creen que contestar con pachotadas es la forma o más bien decir sí, me equivoqué, lo siento enormemente, vamos a tratar que la próxima vez no pase eso".

Evelyn Matthei dispara contra el gobierno de Gabriel Boric

Siguiendo con el tema del gobierno, Diana Bolocco le señaló que el presidente Boric había dicho cuando era candidato que no se sentía preparado para ser presidente.

"Él se presentó a candidato a la presidencia sabiendo que no estaba preparado. Lo dijo él mismo. Él estaba consciente que no estaba preparando y finalmente el destino lo llevó a convertirse en presidente", partió afirmando sobre ese tema.

"Yo creo que hay bastante arrogancia también, sobre todo en los primeros meses. Para mí hay inexperiencia y también ineptitud en que ellos han creído muy firmemente en recetas que se han implementado en otros países y que está claro que no funcionan, y eso es ineptitud", manifestó.