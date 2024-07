Entre caídas y caos mediático: Camila Polizzi interrumpió arresto domiciliario para ir a notaría - Chilevisión

La imputada por arista en Caso Convenios fue autorizada por tribunales para realizar un trámite en el centro de Concepción.

Este miércoles Camila Polizzi, imputada por una arista del Caso Convenios, fue autorizada a interrumpir su arresto domiciliario total para realizar un trámite en una notaría en Concepción.

En medio del caos, Polizzi llegó hasta el centro de la capital de la Región del Biobío para firmar un nuevo contrato de arriendo.

La ex candidata a alcaldesa de Concepción pidió suspender su medida cautelar debido a que no se le renovó el contrato de arriendo.

Caótica llegada de Camila Polizzi a notaría

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión pudo registrar el momento exacto en que Camila Polizzi llegó hasta la notaría.

En completo silencio, la mujer caminó en medio de una gran expectación mediática, que incluso provocó la caída de un camarógrafo de televisión.

La ex política también tuvo un altercado con un periodista que, aparentemente, le habría pisado un pie. "No me dejan caminar. Hay temas muchos más importantes que...", alcanzó a decir.

Cabe mencionar que la autorización sólo fue permitida entre las 10:30 y las 13:00 de este miércoles 24 de julio.

