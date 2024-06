Enfermera Pola Álvarez se quebró en medio de fuerte declaración: “Le decía que por favor parara” - Chilevisión

La enfermera Pola Álvarez declaró este martes en el marco del juicio por la agresión que sufrió en junio de 2022, donde fue víctima de un homicidio frustrado a las afuera de una clínica en Las Condes, recinto en el que trabajaba.

Los acusados son Patricia Henríquez y Enrique Hanson, quienes en ese momento eran pareja. En total, el hombre apuñaló a la enfermera en 11 oportunidades.

Pola Álvarez se quiebra en medio de declaración

Durante su declaración, Álvarez recordó lo ocurrido ese día al señalar que "caminé más rápido (...) lo siento por detrás, me doy vuelta... yo llevaba un bolso en la mano izquierda, que era la ropa de mi trabajo".

"Me doy vuelta, lo veo que se va a abalanzar, le digo 'llévate todo', le tiré mi bolso y él, sin más mediar, me dio una apuñalda en la zona abdominal izquierda", detalló.

"Me tira la cabeza como para cortarme, pero no alcanza a cortarme, y me arrasa con el cuchillo por la cara, tengo una cicatriz acá en la cabeza", añadió entre lágrimas.

"Yo le decía por favor que parara... no quería parar", agregó.

Ambos acusados se enfrentan al delito de homicidio en grado de frustrado y el Ministerio Público pide 12 años de cárcel.