“El viento se lo llevó”: El dramático testimonio de amigo de joven fallecido en laguna Aculeo - Chilevisión

Fabián Venegas, un cercano amigo y vecino de Luis conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, donde explicó cómo fue el momento cuando se le perdió el rastro.

Una intensa búsqueda se llevó adelante en la laguna Aculeo, Paine, región Metropolitana tras la desaparición de un hombre de 33 años. El afectado fue identificado como Luis Felipe Cáceres, un ingeniero comercial, a quien se le perdió el rastro este domingo luego de un paseo en kayak junto a un grupo de amigos.

Finalmente, por la mañana de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis. La información fue confirmada por personal de emergencia, cuyos funcionarios dieron con el hallazgo a eso de las 10:00 horas.

Este lunes y cuando aún se buscaba al joven, Fabián Venegas, un cercano amigo y vecino de Luis, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión.

Dramático testimonio de amigo de desaparecido

Fabián Venegas participó de la búsqueda en una moto de agua y fue él quien encontró el kayak de Luis, el cual no tenía su tapón.

"Él lleva como como 5 o 6 años en el gimnasio, es deportista y no era la primerva vez que se subía a un kayak. No tengo explicación de lo que habrá pasado", señaló.

Por último, a Fabián se le preguntó si el kayak había sido arrendado: "No, parece que era de un familiar de la polola. Salieron tres grupos y él salió en un kayak indiviidual y en un momento lo miraron para atrás y ya no estaba. El viento se lo llevó, pensaban que iba detrás de ellos, pero no estaba", comentó.