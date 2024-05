Denuncian a futbolista de San Antonio Unido por presunta violación: Caso lleva 3 años sin resolver - Chilevisión

Rocío, la víctima, indicó que sigue esperando los resultados de exámenes físicos que le realizaron en 2021, los que serían claves para continuar con la investigación.

Hasta el matinal de Chilevisión llegó el caso de Rocío, una joven de 22 años que denunció haber sido violada por un futbolista nacional en 2021 y todavía no tiene respuesta.

El hecho, ocurrido durante una reunión de amigos en El Quisco, no ha presentado avances en torno a la investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), por lo que la víctima no ha podido según adelante con su vida.

Qué se sabe sobre el ataque a Rocío

Según el relato de la víctima, una noche de marzo del 2021 se reunió con su mejor amiga de ese entonces, además del pololo de esta y el mejor amigo del novio, Christopher Sánchez Grundt. En dicha junta, aparentemente no había alcohol ni drogas, y los amigos se habrían dedicado a ver películas y jugar cartas.

Este último, jugador de fútbol del club San Antonio Unido, "Se empezó a poner demasiado cariñoso y ocurrió lo que ocurrió. Se lo mencioné muchas veces: ‘No quiero, no quiero, no quiero… Se lo habré dicho unas 20 veces' ", detalló Rocío.

Si bien con este hombre se conocían de hace un par de años, durante la reunión social Rocío dice haber puesto todo de sí "para que no se diera ningún mal entendido o que hubiera alguna intención de algo".

Al día siguiente de la violación, la joven encaró a su atacante a través de mensajes de WhatsApp, en donde este le pidió disculpas y reiteradamente le rogó no contar lo sucedido, sin embargo, Rocío acudió a Carabineros y a un hospital cercanos, para poner la denuncia.

La denuncia en la PDI

"Hice todas las diligencias al pie de la letra de lo que me habían dicho", indicó Rocío a Chilevisión, no obstante, confesó no haber tenido un abogado al inicio de la denuncia, lo que le costó tiempo valioso.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Según reveló, un día le informaron que su caso"ya no estaba vigente o la habían bajado" , por lo que contrató a un defensor para culpar al acusado bajo el delito de “violación propia y abuso sexual propio”.

Tres años más tarde, Rocío sigue esperando el resultado de los exámenes que se realizó como parte de la investigación por dicha violación, ya que sin ellos no puede avanzar en materia investigativa.