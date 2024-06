“Ya, ándate rápido”: La confusa fiscalización en que mujer acusa que carabinero le robó casi un millón de pesos - Chilevisión

Una mujer acusa al ahora ex subteniente Elías Guerra Vergara, quien actualmente está en prisión preventiva, de robarle dinero en efectivo mientras le realizaba una fiscalización a su vehículo.

13 carabineros fueron formalizados en el llamado Caso Pulpos Verdes, en el que funcionarios policiales, que luego fueron dados de baja, cometieron reiterados delitos en el barrio Meiggs.

En ese contexto, una mujer acusa al ahora ex subteniente Elías Guerra Vergara, quien actualmente está en prisión preventiva, de robarle dinero en efectivo.

El hecho ocurrió el 21 de junio de 2023 afuera de la cárcel Santiago 1, donde Ashley Fuentes, afirma que se le fiscalizó su vehículo de manera agresiva y se le sustrajo un millón de pesos que mantenía guardado dentro de un bolso.

La denunciante señala que vio que el carabinero acusado "se guarda algo en una de sus mangas" y le dice "ya, ándate rápido", pese a que ella no tenía licencia de conducir.

Después de unos cinco minutos y mientras se marchaba del lugar, una sospecha la hace detenerse, momento en que revisa el bolso y estaba vacío.

Por tal motivo se devolvió y al frente del Centro de Justicia vio reunidos a los carabineros que la habían fiscalizado, donde junto a un familiar los encaró.

El dinero apareció sorpresivamente en el vehículo, pero no el monto completo

Ashley Fuentes contó a CHV Noticias que el carabinero se metió al auto a buscar el dinero para luego salir afirmando que lo había encontrado y que estaba en un lugar muy visible del auto.

"Mi plata estaba en billetes de $10 mil pesos en (fajos) 100 y cuando me la devuelve, estaban todos los billetes juntos y solo habían $800 mil. Faltaban $200.000", afirmó la mujer.

Abogado del carabinero niega la acusación

El abogado Claudio Cofré, conocido por ser defensor de varios integrantes del Tren de Aragua, aseguró que su representado es inocente.

"La suma de $800 mil apareció, lo que no apareció son los $200 mil, que el teniente Guerra no los tenía en su vestimenta, por lo que son inexistentes y al no encontrarse esa suma, no se le pueden imputar", señaló.

