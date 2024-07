“No es tan loco pensarlo”: Nieta de María Elcira baraja alarmante nueva teoría a dos meses de su desaparición - Chilevisión

Carla Hernández, familiar de la adulta mayor desaparecida en mayo en la comuna de Limache, reveló una nueva hipótesis que manejan para esclarecer lo ocurrido aquel Día de la Madre.

Dentro de pocos días se cumplirán dos meses desde la desaparición de María Elria Contreras y, en el marco de su intensa búsqueda, el abogado de la familia de la adulta mayor baraja una nueva teoría en torno a lo ocurrido.

En aquel lapso de tiempo, como parte de la investigación se ha drenado un canal, realizado peritajes en terreno e incluso se trabajó con unidades caninas. Recientemente, el alcalde de Limache solicitó indagar unos históricos y kilométricos túneles subterráneos.

Por lo mismo, los seres queridos de la mujer de 85 años han decidido no descartar ninguna hipótesis y, por lo mismo, manejan diversas teorías con el fin de esclarecer qué pasó esa jornada del Día de la Madre.

Surge nueva arista en Caso María Elcira

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de María Elcira, se refirió esta tarde a los avances en las indagaciones y ahondó en la posibilidad de que el crimen organizado esté vinculado con el caso.

"Si bien la unidad ECOH es nueva, ha adquirido gran expertiz en sus equipos en hallar personas fallecidas, enterradas, desmembradas o incluso secuestrada con las lógicas del crimen organizado", expresó en conversación con TVN.

Lo anterior, según indicó, "es una de las sospechas que la familia tiene y una arista que no se ha terminado de dilucidar", por lo que instarán a las policías a seguirla.

“Si esta hipótesis no diera mayor resultado, hay que aprovechar toda la experiencia de la Brigada Investigadora de los Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que es distinta a la anterior, ya que tiene otras técnicas y recursos, para reinterpretar el sitio del suceso”, agregó.

Nieta de María Elcira: "No es tan loco pensarlo"

Finalmente, la nieta de Contreras, Carla Hernández, también abordó la arista del crimen organizado: "El restorán del Fundo Las Tórtolas no es un lugar barato, puede ser que ese día haya ido una persona de mucho dinero y que la hayan confundido para extorsionarla", advirtió.

“No es tan loco pensarlo, acá no es que estemos inventando teoría tras teoría, pero no hay que perder de vista que el último lugar que se le ve es en el estacionamiento del local”, concluyó.