Así es la lujosa camioneta que le robaron a Johnny Herrera afuera de restaurante - Chilevisión

El ex arquero de Universidad de Chile sufrió el robo de su vehículo mientras comía en un restaurante de la Región de Valparaíso. "Dejé mi jeep afuera y, cuando salí, ya no estaba", relató.

La noche del pasado sábado, Johnny Herrera fue víctima de un insólito robo de su camioneta mientras comía en un restaurante de la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en el local gastronómico Roberta, ubicado entre Concón y Reñaca. "Dejé mi jeep afuera y, cuando salí, ya no estaba", relató el ex arquero de Universidad de Chile en entrevista con LUN.

Asimismo, a través de Instagram, Herrera compartió una imagen de su vehículo que fue visto por última vez pasando por un pórtico del tag en avenida Departamental, Región Metropolitana.

¿Cómo es la camioneta robada a Johnny Herrera?

La camioneta robada a Johnny Herrera es un jeep modelo Gladiator, avaluado sobre los $50 millones en su versión 2024.

De acuerdo al sitio de Bruno Fritsch, este vehículo tiene una capacidad de motor de hasta 3604 cc y está diseñado para la conducción "todoterreno extrema".

Johnny Herrera tras robo: "Estos tipos parecen magos"

"En el jeep tenía un computador y eso me da mucha lata. Tenía el computador, los doumentos del auto, una raqueta, cosas pesonales", detalló el comentarista deportivo, quien en 2022 ya sufrió el robo de un vehículo.

Aunque, rescató que "la vez anterior me siguieron desde Santiago y me encañonaron. Ahora, dentro de todo lo malo, no hubo violencia; estos tipos llegaron y se la robaron".

De acuerdo a las primeras informaciones, el jeep estuvo durante algunas horas en la zona donde fue robado y después los sujetos se desplazaron sobre el mismo con destino a Santiago.

"Familiarmente estamos en calma, aunque la sensación es de impotencia y rabia (...) ¿Cómo se la robaron? estos tipos parecen magos, porque hay varias formas tengo entendido. Onda se meten a un computador, la hacen andar y se la llevan", lamentó el ex portero.

