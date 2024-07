Vecino reveló inquietante antecedente de muerte de madre y sus dos hijos en Quellón - Chilevisión

El crimen impactó a Chiloé, en la región de Los Lagos. Según se informó, fue el ex cuñado de la mujer quien encontró los cuerpos sin vida, mientras que se investiga un posible doble parricidio y posterior suicidio.

Tras el impacto que se generaró el hallazgo de una madre y sus dos hijos sin vida dentro de su casa en Quellón, surgió un inquietante antecedente en Chiloé, en la región de Los Lagos.

Según se informó, fue el ex cuñado de la mujer quien encontró los cuerpos sin vida, mientras que se investiga un posible doble parricidio y posterior suicidio.

Inquietante antecedente por crimen en Quellón

El presidente de la Junta de Vecinos Rayen Mapu de Quellón, Daniel Boysen, dijo a La Estrella de Chiloé que la mujer fallecía "concurría todos los días a un negocio que tenemos frente al liceo, sola o con niños".

"O mandaba a los chiquillos a comprar cuando llegaban de clases, pero como hace dos o tres días que no se les había visto por acá", declaró.

En esa línea, declaró que el crimen "es un hecho súper lamentable para nuestro sector, más aún cuando en esa misma casa, ya hace algún tiempo sucedió algo similiar. Una mujer se quitó la vida allí".

Por su parte, el hombre que encontró la escena del crimen fue identificado como Ricardo González, quien comentó al Canal 2 de Quellón que "ella estaba tirada en el suelo".

"Como la vi así, botada, ni siquiera tuve la intención de agarrarla o meterle la mano para ver si estaba fría. Nada de eso, no la toqué en ningún momento. Altiro pensé que estaba fallecida", expresó.

Tras eso, fue hacia la Sexta Comisaría de Carabineros de Quellón, "ahí llegó mi ex cuñado y mi ex suegra, y ahí mi ex cuñado me dijo que los dos niñitos estaban fallecidos, en la cama, lo que fue una tremenda sorpresa, maligna, que no lo podía creer".