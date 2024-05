La PDI detuvo a una banda que protagonizaba robos con violencia a personas engañadas por una aplicación de citas. El modus operandis consistía en concretar un encuentro en un lugar aislado para luego intimidarlos y quitarle sus pertenencias..

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a una banda que protagonizaba robos a víctimas que conocían a través de una aplicación de citas.

La modalidad consistía en concertar una junta en un lugar aislado, para luego intimidar a las personas engañadas y robarles sus pertenencias.

Víctima contó el modus operandi de la banda

Una de las víctimas de este robo relató cómo se concretó el engaño a través de la aplicación, indicando las severas agresiones que recibió por parte de los delincuentes.

"Esto pasó porque me iba a juntar con una persona que conocimos por internet. Cuando me habla esta persona me dice: 'Juntémonos mejor'", recordó Gabriel a CHV Noticias.

VER MÁS DE CASOS POLICIALES

"Me voy hasta la dirección, que era en Renca, y fui sin pensar qué me iba a pasar. Llego al lugar y me dice que llegara a una calle. En eso lo voy a saludar y me agarró, me forcejeó, me tira al suelo y me agrede".

Junto a lo anterior, agregó "me empieza a quitar las cosas. Para no resistirme, le quise dar mis cosas para que no me hiciera nada".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras las denuncias de varias víctimas, la PDI realizó varios allanamientos y se emanaron cinco órdenes de detención en la comuna de Renca y Recoleta. Este operativo terminó con la detención de cinco integrantes de este grupo, de los cuales cuatro de ellos quedaron con arresto total por el delito de robo con violencia e intimidación con retención de víctimas.

La detective de la brigada de robos Centro Norte de la PDI, Vaitiare Guerrero, entregó mayores antecedentes de la banda detenida y cómo lograba intimidar a sus víctimas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Estas personas realizaban una coordinación a través de una app de citas donde las víctimas, al llegar al lugar de encuentro, estos sujetos la abordaban, la retenían en algunos casos, las golpeaban y hacían uso de armas de fuego para atemorizarlas", indicó.

"Esta banda criminal tenía distintos roles, uno cumplia la función de coordinar y reunirse con la personas, luego llegaban otros sujetos. También existían personas facilitadoras de medios, quienes estaban en conocimiento que las victimas estaban retenidas y entregaban sus cuentas bancarias", detalló la PDI.