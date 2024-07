Denuncian enigmática desaparición de hombre de 101 años en Cartagena: “Es como que se abrió la tierra y lo tragó” - Chilevisión

Manuel Gaete fue visto por última vez el pasado 16 de julio, cuando fue a realizar una de sus habituales caminatas por Cajón Magdalena. Sus familiares aseguran que no hay rastro que de luces sobre su paradero.

Diez días desaparecido cumplirá Manuel Gaete este viernes, una persona mayor de 101 años cuyo rastro se perdió el pasado 16 de julio en el sector Cajón Magadalena, comuna de Cartagena.

Sus familiares aseguran que, desde ese momento, se ha realizado una búsqueda que fue mucho más intensa los primeros días, pero que después fue decayendo conforme fueron pasando los días.

Se trata de un histórico vecino de la comunidad que festejó su más reciente cumpleaños en octubre pasado. El enigma ocurrió cerca de las 16:00 de la tarde y Natalia Rojas, pareja del sobrino nieto, aseguró que no hay rastro alguno que de luces sobre lo ocurrido.

Enigmática desaparición de adulto mayor en Cartagena

"Ha sido todo extraño. No tenemos pistas, no tenemos huellas, no hay nada. Es como que se abrió la tierra, lo tragó y desapareció", sostuvo en conversación con Contigo en Directo de Chilevisión.

Por otro lado, afirmó que "vino un dron de calor, pero sin novedades. Se ha ampliado mucho el tema de la búsqueda, pero mucho más con Bomberos que con los demás brigadistas, Carabineros o PDI".

El prefecto Henrik Arguedas de San Antonio, por su parte, comentó las labores de búsqueda: "Son por lo menos 10, 12 hectáreas. El rango de búsqueda se está ampliando cada vez más (...) y se está disponiendo de más personal para continuar con las labores", explicó.

Familiares lo definen como una persona activa

En cuanto al estado de salud de Manuel, Natalia aseguró que mantenía una buena situación aún con su avanzada edad, pues afirmó que nunca fue un impedimento para realizar las caminatas que realizaba.

"No era una persona que podía estar postrada, era bien activo y su caminar, aunque muchos piensen 'tiene 100 años y anda caminando lentito', no, era un paso avanzado, más rápido", sostuvo.