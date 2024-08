¿Se repetirán las fuertes ráfagas? Así se viene el viento para este viernes por sistema frontal - Chilevisión

La caída de grandes árboles y techos volando son algunas de las imágenes que dejaron las fuertes ráfagas de viento en la zona centro-sur del país. Por ello, es importante saber cómo se comportará el viento los próximos días para tomar resguardos.

La meteoróloga de Chilevisión, Alison Göhler, informó en CHV Noticias cuál será la intensidad y cómo se desarrollará el sistema frontal tanto en la capital como en als regiones del sur.

¿Qué pasará con el viento?

La zona más intensa del viento se desplazó durante la noche y la mañana de este viernes, lo que significa que a partir de la tarde la intensidad se debilitará.

Según explicó Göhler, una vez que el sistema frontal ingresa a un área, ese viento empieza a bajar de intensidad durante la jornada.

Sin embargo, esto no implica que no habrán fuertes ráfagas de viento, ya que sí se registrarán algunas ráfagas durante el día, pero no serán tan intensas como lo que observamos durante esta madrugada.

¿Seguirán las lluvias?

La meteoróloga informó que después de las 12 del día de este viernes, la intensidad será intermitente. "Lo más probable es que durante el resto de la jornada tengamos chubascos, no lluvias", comentó.

Cabe recordar que la lluvia es una precipitación continua, más sostenida, mientras que los chubascos son intermitentes con mayor o menor intesidad.

¿Qué pasará con las regiones?

Por su parte, el sistema frontal en la Región de Los Ríos, Lagos, Biobío y La Araucanía también se verá con chubascos, con ciertos quiebres en la nubosidad.

Pese a lo anteior, Alison Göhler advirtió que hay que estar atentos ya que viene un área de post frontal en la zona sur y esto podría generar hasta tormentas eléctricas desde el Maule hasta Los Ríos.

Además, no se descartó la caída de granizo en algunas zonas. "Está muy asociado a las cumulonimbos que se forman tras los sistemas frontales", explicó en CHV Noticias.