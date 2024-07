Tiktoker mexicano probó por primera vez el melón con vino y su reacción se viralizó: “Es elegante” - Chilevisión

El video, compartido por el influencer Jihuhbic, superó el millón de reproducciones y desató la inmediata reacción de usuarios chilenos.

Un tiktoker de origen mexicano se viralizó en redes sociales tras degustar por primera vez el "melón con vino chileno".

Con más de un millón de reproducciones, el influencer Jihuhbic compartió un video reaccionando al refrescante trago nacional y desató una ola de comentarios.

La reacción de tiktoker mexicano al melón con vino

"Me estuvieron diciendo que probara el melón con vino chileno, que básicamente es un melón que abren, raspan y le meten vino", partió diciendo el joven, quien luego señaló que "se escucha delicioso y lo vamos a probar".

Después de seguir todos los pasos, el creador de contenidos -con más de 4,3 millones de seguidores- se grabó tomando el clásico "melvin" por primera vez.

"Wey, sabe a vino pero demasiado a melón, pero demasiado rico. Es dulce, es refrescante, es elegante", describió.

Al concluir, el tiktoker expresó: "A mí ni me gusta el vino y mírenme. Cómo es que he estado más de tres veces en Chile y nunca me han enseñado esto".

La publicación generó la inmediata reacción de usuarios chilenos, quienes le recomendaron tomar otros cócteles criollos como borgoña y "el jote".

