Una joven europea residente en Chile acudió a sus redes sociales para contar que, una vez más, fue víctima de un intento de robo de su celular mientras estaba en un paradero de micro.

Sin embargo, en su perfil de TiKTok, la joven de origen francés, llamada Rose, aseguró que los delincuenites no lograron su objetivo porque "tengo mucha calle ahora".

TikToker dio a conocer nuevo intento de robo de su celular

En el video, que se volvió viral en TikTok, Rose contó que "aún estoy súper molesta por lo que pasó".

"Me veo así porque salgo a la calle así, porque de verdad no quiero que vean que soy extranjera, no quiero que se note", aseguró.

En esa línea, aseguró que "me visto lo más feo posible para salir a la calle y aún así tratan de asaltarme".

Tras eso, reflexionó en que si bien intenta no sacar su celular en la calle, a veces necesita usarlo y que "la culpa no la tengo yo (...) la tienen los pedazos de mierda (sic) que intentan robar los teléfonos todo el día en la calle".

Además, Rose contó que debido a la delincuencia, decidió no andar con audífonos en la calle y que "tomo mi teléfono con dos manos".

La joven indicó que un sujeto "se acercó demasiado a mí y me agarró el teléfono (...) yo lo noté al toque. Lo agarré súper fuerte (el teléfono) y se lo arranqué de vuelta. No pude hacer nada, otra vez, porque fue una moto", relató la joven que también había sido asaltada en febrero.

"Para que sepan, andaba disfrazado de delivery, con una mochila de Pedidos Ya, si no me equivoco (...) Lo que pasó hoy día me confirma que es súper peligroso y que puede pasar en cualquier lugar (...) Tengan mucho cuidado. Santiago es súper peligroso", reflexionó.

