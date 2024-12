Usuarios reportan caída mundial en Instagram, Facebook y WhatsApp - Chilevisión

Las fallas comenzaron a detectarse a eso de las 15:00 horas, sin embargo no incluye a plataformas como X o Threads, donde los usuarios han comentado los problemas que existen en dichas redes sociales.

Este miércoles, usuarios reportaron la caída de las redes sociales de Meta, tales como WhatsApp, Facebook e Instagram, las cuales comenzaron a dejar de funcionar a eso de las 15:00 horas.

Al respecto, aunque sí se pueden ver ciertas publicaciones, los usuarios reportan que no se puede interactuar con ellas, ni tampoco subir contenido en ninguna de las plataformas.

Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Sin embargo, esta caída no incluye a X ni tampoco a Threads, por lo que los internautas han aprovechado ambas plataformas para comentar al respecto y compartir memes relacionados a la interrupción del servicio.

Al respecto, Meta señaló a través de su perfil en X: "Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones".

Finalmente, agregaron: "Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".

Revisa la publicación de X: