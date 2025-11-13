La pizzería neoyorquina en Chile: Sbarro celebra su cumpleaños en el país y adelanta nuevos locales - Chilevisión

Con dos nuevos locales ubicados en Mall Plaza Egaña y Mall Plaza Norte, la firma proyecta un 2026 con mayor presencia para expandir sus sabores a más puntos de Santiago y regiones.

La cadena de pizzas por slice que aterrizó en Chile en 2024, Sbarro, celebra su primer aniversario desde su ingreso al mercado chileno de la mano de Pronto Copec, ganándose un espacio en el segmento de alimentación al paso.

La marca se ha destacado desde su llegada por ofrecer una propuesta fiel al estilo neoyorquino, con pizzas elaboradas con masa hecha a mano, la característica salsa de tomates San Marzano y queso 100% mozzarella.

Tras la apertura en su primer local en la tienda Pronto Copec de Príncipe de Gales, la pizzería ha tenido una muy buena acogida para quienes buscan un producto al paso y de calidad, con un menú que incluye sus icónicos trozos de pizza XXL, pizzas familiares y formato XXL, además de strombolis y palitos de ajo.

Marcando un nuevo hito en su estrategia de crecimiento, Sbarro ha ingresado formalmente al canal de centros comerciales con la inauguración de dos locales simultáneos en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Egaña, las tiendas número 7 y 8 respectivamente.

Estas aperturas representan la primera incursión de la marca norteamericana fuera del modelo de tienda de conveniencia, diversificando su presencia más allá de las estaciones de servicio y acercando su propuesta de pizza por trozo a nuevos puntos de alto tráfico.

Nicolás Rostagno, Gerente General de Copec Retail, se refirió a la importancia de este ciclo: “La incorporación de Sbarro a nuestra oferta ha sido clave en nuestra propuesta de valor, complementándola con un producto de alta calidad".

En la misma línea, destacó que "en este primer año vimos una excelente recepción de la marca por parte de los consumidores, demostrando que la propuesta del slice XXL al estilo neoyorquino, responde a las necesidades de alimentación al paso. La entrada en centros comerciales es la evolución natural de la marca en Chile: Queremos estar donde están nuestros clientes y seguir acercando la experiencia Sbarro a nuevos públicos”.

A modo de celebración, Sbarro conmemoró su primer aniversario al más puro estilo New York, en su local de Vitacura. La jornada recreó la esencia urbana y vibrante de Brooklyn, con las clásicas slices XXL como protagonistas y el espíritu marca que busca acercar la experiencia neoyorquina a la rutina santiaguina.

Además, Sbarro anuncia un plan de expansión para el próximo ciclo: La primera etapa en malls ya cuenta con aperturas próximas planificadas en Cenco Costanera de cara a fin de año.

La marca proyecta llegar a su décimo local en enero, y contempla 10 nuevos locales durante 2026, llevando la experiencia de la pizza neoyorquina también a regiones.