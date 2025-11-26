 La verdadera historia de viral “Tata, bájame”: Protagonista del video reveló inéditos detalles - Chilevisión
26/11/2025 11:31

Contó la verdadera historia: Protagonista de viral “Tata, bájame” reveló inéditos detalles del momento

Casi dos décadas han pasado desde la publicación del video y hoy su protagonista, Sofía Cortese, reapareció en TikTok para desclasificar la trastienda del registro.

Publicado por CHV Noticias

Dos décadas han pasado desde el viral "Tata, bájame", uno de los primeros en Chile en la era de YouTube, y su protagonista reapareció en TikTok a contar con lujo de detalle la verdadera historia detrás del cómico y emblemático registro.

Se trata de Sofía Cortese, quien tenia solo tres años cuando el video fue captado en Villa Alemana. "Como pueden ver soy yo la niña. No me puedo acordar mucho, pero lo voy a dejar con los relatos de mi familia", comenzó diciendo.

Según relató, por aquel entonces vivía en dicha ciudad de la región de Valparaíso con sus abuelos, quienes la llevaban con frecuencia a una plaza del barrio. Fue en una de esas salidas cuando ocurrió el recordado momento.

"Llegó este niño a hacer esas entrevistas a mi abuelo, él le empieza a contestar y en una de esas, yo me quiero bajar, entonces le empiezo a decir 'tata bájame, tata bájame'", contó. "Pasa que mi abuelo no me escucha porque está pendiente de las preguntas que le hacen".

"Entonces, yo me acuerdo de que tenía esa idea de bajarme. Yo me caí del columpio porque intento bajarme, no me caí por caerme, intenté hacer fuerza para bajarme y salió un poco mal'", agregó.

Las repercusiones tras la masificación del video

Días después el video fue publicado en YouTube y se masificó al punto de aparecer en un diario: "Mi mamá ve el diario (...) yo choqueada y ella empieza a leer lo qué pasó en el vídeo".

"Además que YouTube recién estaba saliendo en ese tiempo, entonces fue uno de los primeros virales chilenos. Ahí todos quedaron shockeados y empezaron a contactar a mi mamá y a mi abuelo le empezaron a llegar comentarios de 'cómo la dejaste caer así'", agregó la joven.

Pese a lo cómico del registro, el protagonista se vio afectado por las reacciones. "Él (abuelo) estuvo encerrado como por tres meses, no quería salir, decidió no salir de la casa, así que digamos que no se lo tomó muy bien".

"Ahora actualmente sí se lo toma bien, solamente que como que no quiere salir en ninguna entrevista", agregó la joven. Sin embargo, contó que el video ya se hizo "un chiste familiar" y que "la gente nos molesta, obviamente en familia uno lo toma bien, nos reímos".

