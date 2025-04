VIDEO | “Honro a mi hijo”: La emoción de Mariana Derderián a casi un año de la tragedia en su casa - Chilevisión

Mariana Derderián manifestó su emoción tras enterarse que Francisco Carvajal, padre de tres niños asesinados por su ex pareja en 2023, la mencionó como una fuente de inspiración para encontrar el consuelo tras la muerte de sus hijos.

A casi un año de la tragedia en su casa, la actriz compartió un video afirmando que “tenemos un problema de salud mental del que no se habla porque sí, digámoslo, toda la gente tiene mucha depresión o está muy estresada y uno lo evade como mecanismo de defensa".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En ese sentido, Derderián agradeció a Carvajal porque "le hizo sentido a uno de los videos que yo hice, porque le hizo ver el mundo desde otro lugar y porque con eso siento que yo también honro a mi hijo".

"Siento que todo lo que escribo o todo lo que digo no es mío, soy como el parlante, no viene de solamente de mí. Es mi hijo el que me da cátedra, el que me enseña y cuando subo los videos es porque, pucha, si a mí me hace sentido y con esto puedo ayudar a una persona me doy por pagada", expresó.

El mensaje que emocionó a Mariana Derderián

El próximo 8 de mayo se cumplirá un año del fatal incendio en la casa de Mariana, que tuvo como resultado el fallecimiento de su hijo de seis años.

VER MÁS SOBRE MARIANA DERDERIÁN

En entrevista con Revista Sábado, Francisco Carvajal, padre de tres niños asesinados por su madre en Las Condes, habló por primera vez de lo ocurrido y cuenta cómo le ayudaron los mensajes de la actriz en su recuperación emocional.

"Ella hablaba de seguir adelante después de la muerte de su hija, decía que ella merecía ver a una mamá que también pudiera ser feliz. Yo no tengo hijos ahora. Se fueron todos. Pero pensé en la gente que me quiere, que está cerca. Mi mamá, mis amigos. Y me di cuenta de que ellos tampoco me quieren ver destruido", reflexionó.