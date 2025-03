Soledad Pérez contó por qué dejó de ser amiga de Pancho Saavedra: “Se metió con lo más sagrado” - Chilevisión

La actriz explicó su distanciamiento con el animador de televisión, a quien hace unos años lo veía como "un hermano". "Había un lazo muy fuerte y muy bonito", aseguró.

Soledad Pérez sorprendió tras revelar los motivos del quiebre de su amistad con el animador de televisión Francisco Saavedra.

Durante una entrevista con el programa de YouTube Acorralados con Yoyi, la actriz explicó su alejamiento con el ex animador del Festival de Viña.

"A mí me da pena (...) Ni siquiera he dado vuelta la página, tengo cerrado el libro de mis historias", partió diciendo.

En ese sentido, aseguró que "lo pasé mal, no porque me hirieran físicamente o que pasara algo terrible. Me sentí muy herida, pero no vi la plata ni la fama de él. Cuando yo me distancio de él no tenía la fama que tiene ahora".

"¿Por qué te sentiste herida?", le preguntan, y ella reveló que Saavedra "es el padrino de confirmación de mi hijo Matías".

"Mi hijo tenía a su padrino, pero él (Pancho) me rogó tanto y habló con mi hijo que le tuvimos que decir que no al padrino elegido, que era un pariente", agregó.

Soledad Pérez explicó su alejamiento con Pancho Saavedra

Según la actriz, después de la ceremonia de confirmación, Pancho comenzó a esquivar los mensajes de su hijo.

La ex figura televisiva habló de la fuerte cercanía con el comunicador, quien también fue "padrino" de su matrimonio por el civil.

"Yo conocí mucho a su familia. Fui muchas veces a la casa que tiene allá en las afueras de Curicó. Salíamos juntos, conoció a mi madre y me acompañó en la muerte de mi padre. Él buscó al sacerdote para que le diera la extremaunción a mi papá. Aquí había un lazo muy fuerte y muy bonito", transparentó.

Además, Pérez afirmó que su distanciamiento se debe a un problema económico: "Yo le presté mis tarjetas para que pudiera hacer cosas (...) Se compró cosas y las usó, lamentablemente yo perdí casi todo eso".

Este supuesto préstamo habría ocurrido en un momento inestable para el presentador de TV. "Él me decía que era la hermana que le gustaría tener y él era mi hermano que nunca tuve, entonces había una cosa mágica y de cariño", agregó.

Sin embargo, el quiebre definitivo habría ocurrido cuando Pancho dejó "plantado" al hijo de la actriz en una actividad escolar. "A mi hijo le hicieron bullying por eso (...) Lo vi sombrío, triste, no lo vi llorar porque se encierra en sus cosas", agregó.

"A mí me comenzó a subir esa fiera de madre, esa apasionada leona que tengo yo. Ahí me fui con todo: lo llamé y le dije de todo, menos que era bonito. Le dije que se había metido con lo más sagrado para mí, que era mi hijo", apuntó.