“Ando como de luto...”: El sentido mensaje de Jorge Zabaleta tras daños del sistema frontal - Chilevisión

El actor nacional lamentó algunos daños en su propiedad tras el paso de los fuertes vientos que dejaron en el suelo algo muy importante para él.

Jorge Zabaleta compartió un mensaje con sus seguidores a través de Instagram en el marco del sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país.

Y es que el actor nacional también lamentó algunos daños en su propiedad tras el paso de los fuertes vientos, que dejaron en el suelo algo muy importante para él.

"Ando como de luto..."

"Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que no les hayan pasado muchas cosas a sus casas", comenzó diciendo Zabaleta en el mensaje que grabó para la red social.

Enseguida, relató cómo el evento meteológico le afectó: "A mí se me cayeron un par de árboles. Me dio tanta pena porque eran unos árboles preciosos, que me daban sombrita para el verano. Ahora ya, están en el suelo", señaló.

"Así que ando como de luto, por mis árboles que estaban tan bonitos. Pero bueno, la naturaleza es así. Les mando un abrazo gigante. Espero que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana", cerró.

