“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón - Chilevisión

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

Este miércoles se reportó que Kel Calderón estaría atravesando un complejo momento laboral, luego de la polémica que atravesó con su hermano Nano Calderón y su cuñada, Rebeca Naranjo en abril de este año.

Además, aseguraron que la influencer habría tenido malas actitudes con una de las marcas para las que trabajaba, quienes la habrían cambiado por Emilia Dides.

¿Qué pasó con Kel Calderón?

La información fue publicada por el portal Infama y el relato corresponde a una trabajadora de la marca en cuestión, quien señaló: "La Kel anda como loca consiguiéndose pases al Fashion Week de París porque ya nadie la cotiza".

En esa misma línea, agregó: "Se está ofreciendo a ir gratis para dar cobertura. Ha escrito a marcas y medios para que le den pases".

Por otra parte, aseguraron que Kel fue despedida de una conocida marca: "Obvio se fue amenazando al equipo y en lugar de ella pusieron a Emilia Dides", señalaron.

Al respecto, Calderón publicó una serie de historias desde la Semana de la Moda en Paris y aseguró que fue vestida por la marca de lujo Bronx and Banco.

Sin embargo; esta no es la primera vez que se rumorea una crisis laboral de Kel. Hace unas semanas, una vendedora de una tienda de cosmética aseguró que la línea de maquillaje de Calderón no se estaba vendiendo ni siquiera al aplicar descuentos.

Esta presunta crisis ocurre tras las declaraciones de Nano Calderón en abril de este año, quien aseguró que la relación con su hermana se quebró definitivamente luego de que un acuerdo que ambos tenían cuando ella era embajadora de una empresa de transportes.

En dicho relato, Nano explicó que él obtenía viajes gratis a cambio de pedir el servicio a Kel cuando ella lo necesitara y utilizó uno de ellos para que uno de sus mejores amigos de la universidad se devolviera a su casa, dado que no tenía los recursos.

Kel habría hecho que el conductor terminara el viaje cuando estaban en una zona peligrosa e impidió que el chofer fuera a dejar al amigo de Nano a su casa: "Lo golpearon, le robaron todo, quedó súper mal. Yo me enteré de esto a las horas cuando él pudo conseguir un teléfono para comunicarse, mandándome fotos ensangrentado".

Dicho relato causó la furia de los internautas, quienes criticaron a Kel a través de redes sociales; sin embargo, ella los borró y luego restringió las interacciones.

Revisa las publicaciones de Instagram: