Polimá WestCoast confesó querer ser parte de atrevida aplicación: “Lo que sea por dinero” - Chilevisión

El cantante urbano reveló en una entrevista que le gustaría ofrecer diversos contenidos en un reconocido sitio chileno: “Creo que el morbo los haría suscribirse”.

Polimá WestCoast sorprendió a sus fanáticos al revelar que le encantaría subir material exclusivo en la reconocida plataforma de contenidos para adultos, Arsmate.

En conversación con el programa En Aprietos, el cantante urbano confesó que estaría dispuesto a abrir una cuenta en el "OnlyFans chileno".

“Lo que sea por dinero. Hay que hacerlo, estamos jóvenes”, comentó en la entrevista realizada a través de YouTube.

El intérprete de "Ultra Solo" agregó cuáles serían sus verdaderas intenciones en aquella plataforma: "Yo creo que el morbo los haría suscribirse y ganaría plata".

Instancia donde agregó que podría usar la plataforma para subir una canción exclusiva o "una foto sin polera".

¿Entraría en un reality show?

En aquella entrevista también reveló que uno de sus sueños es ser partícipe de un programa televisivo, como un reality show.

"Me gustaría entrar a uno que tenga pruebas, algo exótico", confesó el cantante urbano donde aseguró que ganaría sin dudarlo.

Sin embargo, descartó la idea de hacerlo pronto debido a su personalidad: "No tengo mucha paciencia, así que capaz que me agarre a combos y me echen".