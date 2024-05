Negro Piñera se llenó de críticas tras dedicar canción a Claudio Iturra: Video desató polémica - Chilevisión

Miguel Piñera generó controversia en redes sociales tras dedicar una de sus canciones al fallecido periodista Claudio Iturra. “Un espíritu aventurero que nos mostró el mundo”, expresó el cantante.

Miguel "Negro" Piñera se llenó de críticas en redes sociales tras dedicar una canción a Claudio Iturra, periodista que falleció el pasado 22 de mayo debido a un infarto al miocardio.

A través de su cuenta de Instagram, Piñera compartió un video junto a la descripción "para Claudio Iturra, un espíritu aventurero que nos mostró el mundo con su programa en TV".

El registro corresponde al video musical de su canción Como el Sol, publicado en 2014, y que tiene como protagonista a la modelo argentina Emilia Sottano, ex pareja del cantante.

Critican a Negro Piñera por dedicatoria a Claudio Iturra

La publicación del intérprete de Luna Llena desató una ola de reacciones. Si bien algunos usuarios valoraron el gesto, la mayoría criticó el contenido del video.

El clip muestra a Piñera cantando en medio de la naturaleza, mientras Sottano baila vistiendo un bikini.

"La puesta en escena no es digno de Claudio Iturra, con el mayor respeto", "me llena de cringe", "el video na' que ver", "te caíste con el video" y "no junta ni pega", fueron parte de los comentarios.