María José Quintanilla reveló “milagrosa” experiencia en Coliseo Romano: “Me puse a llorar” - Chilevisión

La cantante volvió al histórico recinto después de 20 años, esta vez en compañía de su esposo Eduardo Carrasco. "La magia se hizo presente", expresó la artista.

María José Quintanilla vivió un "acto casi milagroso" tras volver a visitar el Coliseo Romano después de 20 años.

A través de Instagram, la cantante chilena sorprendió a sus seguidores al recordar a su padre, que falleció de forma inesperada en 2008.

"La última vez que estuve en el Coliseo Romano llovía fuerte y mi papá estaba conmigo", partió diciendo.

La experiencia de María José Quintanilla en Coliseo Romano

La intérprete de Fue Difícil visitó este martes la histórica construcción junto a su esposo Eduardo Carrasco, donde tuvo una inédita experiencia.

"Esta mañana cuando me levanté, hablé con él y le dije que si llovía -cosa improbable porque miré el informe del tiempo y el pronóstico era 30°- yo iba a saber que me estaba escuchando", contó.

"Llegamos al Coliseo con Edu y le dije: 'Hoy va a llover', él sólo me miró con cara de risa, ¡pues no entendía lo que estaba hablando! ¿Lluvia con 34 grados?", agregó.

Fue en ese contexto que, mientras iban caminando, "en un acto casi milagroso" comenzó a llover: "Miré al cielo y dando las gracias me puse a llorar".



"Hoy para mí la magia se hizo presente… Hace 20 años estuve aquí de la mano de mi papá. Hoy de la mano de mi compañero de vida", cerró.

La publicación generó varios comentarios de sus seguidores, entre ellos figuras del espectáculo como Begoña Basauri, Diana Bolocco y Tita Ureta.

