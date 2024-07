¡En menos de un día! Jugadora realizó la temida nominación espontánea en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Malas actitudes y faltas de respeto, llevaron a esta participante de Gran Hermano Chile a nominar a un jugador del equipo Mata Fama y una jugadora del Team Black.

Con la eliminación de Karina Jerez de Gran Hermano Chile, se anunció que la nominación espontánea se ha activado y está a disposición de todos los participantes que deseen utilizarla, otorgando 3 y 2 votos a sus compañeros, respectivamente.

Ante esta nueva oportunidad de irse a placa de eliminación, Chama corrió hasta el confesionario para hacer uso de su única gran oportunidad para derrocar al equipo contrario.

Así fue la primera espontánea en GH2:

"Gran Hermano, vengo a pedir la espontánea", anunció Alexandra, siendo la primera participante en ocupar esta estrategia que ofrece el reality show.

En este sentido, Chama dio 3 votos a Felipe Thompson y 2 votos a Yuyuniz Navas, jugando en contra de una de su equipo y uno del grupo Mata Fama.

VER MÁS SOBRE GRAN HERMANO CHILE

"Al principio creí en él, pero luego ha sido como un poco falso, un poco mentiroso, no creo en su persona, no creo en nada de lo que es él. Siento que se une a nosotros (Team Black) como para sacar información (...) y hay varias actitudes de él que no me han gustado, que anda pendiente de todo", se excusó sobre elegir a Felipe.

Por otra parte, detalló que con Yuyuniz "no me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto (...) siento que me ha buscado mucho, en muchas ocasiones, queriendo provocarme (...) no piensa en los demás".

Revive aquí la nominación espontánea en GH: