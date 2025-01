Francisco Kaminski alza la voz tras supuesto millonario regalo a Cami Andrade: “En eso estoy enfocado” - Chilevisión

De acuerdo con Gissella Gallardo, la familia de Carla Jara se habría molestado con el regalo, puesto que el locutor debería cuotas del crédito que pidió su ex esposa.

Hace unos días, Camila Andrade tiró la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 34, instancia en que Francisco Kaminski le habría regalado un automóvil, según dio a conocer Gissella Gallardo.

Este millonario obsequio habría incluso generado molestias en la familia de Carla Jara, por lo que el locutor radial alzó la voz para dar a conocer la verdad tras este nuevo auto de Andrade.

Kaminski aclara supuesto millonario regalo de cumpleaños a Cami Andrade

"El regalo que le habría hecho es, nada más y nada menos que ¡un automóvil cero kilómetro! (...) el problema es que, en el entorno de Carlita, están enojados por el tema de que, desde octubre, él no pagaría las cuotas correspondientes al crédito que ella pidió", dio a conocer Gissella Gallardo el pasado jueves.

Luego de esta declaración, la panelista decidió conversar con Kaminski para dar a conocer su versión, no obstante, él negó rotundamente haberle regalado un vehículo a su pareja.

"No, Gissella, eso es falso. Ella se compró un auto con su plata. Yo no le he comprado nada", informó Francisco respecto al polémico presente de cumpleaños.

Asimismo, sobre las cuotas impagas del crédito que sacó Carla Jara, indicó a modo de cierre: "Estoy pagando poco a poco lo que debo a todos y en eso estoy enfocado. No estoy en situación de estar comprando autos después de todo lo que pasé y perdí laboralmente. No me interesa hablar más".