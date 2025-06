“Eres un monstruo disfrazado de hombre”: Los duros mensajes de la hija de Juan Pablo Sáez en Instagram - Chilevisión

La hija del intérprete fue hasta una publicación en la red social del intérprete para dejarle dos duros mensajes, tras su detención por VIF. "Tu ego es enorme y tu corazón es diminuto", fue parte de lo que expresó.

En medio de una batalla legal tras ser detenido por una denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF), el actor Juan Pablo Sáez recibió unos duros comentarios de su hija, por quien hoy intenta conseguir la custodia legal.

Todo ocurrió en Instagram, donde el intérprete publicó dos videos relacionados con lo ocurrido la última semana: Uno en tribunales, hablando sobre el Día del Padre, y otro dedicado a esta última.

La respuesta no se hizo esperar y la hija de Sáez comentó: "No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz".

A lo anterior, agregó: "No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos", se lee en el texto escrito desde el perfil de la niña.

Hija de Juan Pablo Sáez: "Eres un monstruo"

En otro comentario, la joven continuó y aseguró que su padre "se hace la víctima". "Eres un monstruo disfrazado de hombre y solo te importa tu reputación. Tu ego es enorme y tu corazón es diminuto", arremetió.

"Es mi voluntad hablarte o no y no quiero porque no abres los ojos de la maldad que haces. Me cuesta entender cómo nadie de tu círculo cercano te hace darte cuenta del daño que me haces y lo manipulador que eres. Hasta nunca, Juan Pablo", cerró.

Ante la dureza de los mensajes, diversos internautas comentaron en la publicación que los escritos no habían sido escritos por la hija, sino que sería la madre la verdadera autora desde el Instagram de la menor. De momento, Juan Pablo Sáez no ha emitido respuesta.