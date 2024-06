“Doy fe”: Daniela Aránguiz entregó inesperado apoyo a Jorge Valdivia tras test de drogas por Natthy Chilena - Chilevisión

La ex Mekano aseguró haber sido testigo del test que se realizó Jorge Valdivia y entregó un sorpresivo e inesperado apoyo a su ex marido.

Daniela Aránguiz reconoció el actuar de su ex esposo Jorge Valdivia luego que el ex futbolista se sometiera a un test de drogas para desmentir los dichos de Natthy Chilena.

Así lo expresó la panelista de televisión en el programa Sígueme, donde aseguró haber sido testigo de ello e incluso, también sus hijos.

“Qué bueno que Jorge haya hecho esto y no lo hizo solamente público, sino que yo soy testigo y doy fe que ese examen a las primeras personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés, que son parte de nuestra familia, la familia que hicimos juntos, y como para decir, el papá no está en esto”, expresó.

En esa línea, la ex Mekano reafirmó su apoyo hacia su ex marido y el aprecio especial que tiene por él, a pesar de sus diferencias.

“Lo encuentro súper válido, me encantaría que demandara a esta mujer, me encantaría, porque yo siempre he dicho, yo con Jorge podemos sacarnos los dientes peleando y las uñas, pero yo siempre lo voy a amar de diferente manera. Toda la vida”, confesó.

“Crecí con él, teníamos 19 años y estas cosas, cuando uno habla estas cosas sin tener pruebas y lo que dice él, ‘que fácil decir esto sin mostrar pruebas’, e invitó a esta mujer a que mostrara estas pruebas. La mujer no lo hizo, muy bien el primer paso que está dando, espero que el segundo paso sea tribunales”, complementó Aránguiz.