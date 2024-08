Diana Bolocco descolocó a Linda tras confundirla con famosa gitana: Así respondió la jugadora de GH - Chilevisión

Por segunda vez, la animadora del reality show de Chilevisión confundió el nombre de la participante. Sin embargo, en esta ocasión la jugadora respondió con una particular frase.

Linda Marcovich, la jugadora gitana de Gran Hermano Chile, protagonizó un divertido momento en vivo con Diana Bolocco.

Todo comenzó durante una conversación entre la animadora e Iñigo López, quien se dirigió al confesionario para denunciar un supuesto robo de cigarros. El reclamo fue respaldado por Linda.

En medio del misterio, Manuel Napoli se sintió aludido ante los comentarios de Iñigo. "Yo tengo los míos", aseguró el italiano, agregando que "jamás metería las manos dentro de las cosas".

El momento de Diana Bolocco y Linda en Gran Hermano

"¿Ustedes sospechaban de Manuel? Iñigo, Perla...", dijo Bolocco, confundiendo nuevamente a la participante con otra famosa gitana, Perla Ilich.

A diferencia de la vez anterior, Linda no se quedó callada y respondió con una directa frase: "Cecilia, yo te quería decir algo...", haciendo referencia a Cecilia Bolocco, hermana de Diana.

La respuesta de Marcovich sorprendió a sus compañeros, quienes reaccionaron con fuertes risas.

En tanto, la animadora también se lo tomó con humor y señaló: "Me pasa todo el tiempo y no me ofende, así que dale Linda, no hay problema".

Luego, continuaron con la discusión sobre los cigarrillos, la que no llegó a mayores problemas.

Revisa el momento acá: