Chama le gritó a Manuel desde fuera de la casa tras salir de Gran Hermano: “Ella me ha dicho...” - Chilevisión

La salida de Alexandra Méndez de Gran Hermano Chile generó sísimicas consecuencias que afectaron directamente con Manuel Napoli, quien decidió abandonar el reality show.

Tras la eliminación del día domingo, hasta la casa más famosa del mundo llegó un importante mensaje de la ex jugadora para el italiano y habría generado que Napoli también quisiera dejar el programa.

¿Qué gritó La Chama desde afuera de Gran Hermano?

Mientras Manu conversaba con Cony Capelli sobre su comportamiento con Michelle Carvalho, Chama comenzó a gritar desde afuera de la casa, pese a haberse despedido de sus compañeros apenas unos minutos antes.

"Manu, vete" y "Manu, ¡vete, no te quedes!", gritó en reiteradas ocasiones la venezolana, remeciendo a Napoli, pese a que al ser eliminada le comentó que era decisión de él quedarse o no.

Ante este mensaje, Cony le consultó a su compañero qué decidiría ahora, puesto que Alexandra lo estaba llamando a irse con ella, aunque esta había prometido que lo esperaría fuera del reality show.

"Me voy a ir, si ella me ha dicho, me voy a ir", concluyó Manuel, para más tarde informarle a Gran Hermano que quería renunciar al programa de televisión.

Manuel decidió abandonar Gran Hermano Chile

Tras las gritos de Chama, Manuel fue hasta el confiesionario para comunicar su intención de abandonar la casa más famosa del mundo el domingo.

Ante esto, Gran Hermano le dijo que se tomara 24 horas para pensarlo. El plazo expliró durante la noche del lunes, instancia en la que comunicó a Diana Bolocco y al resto de sus compañeros que decidió salir de Gran Hermano Chile.