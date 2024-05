Cata Pulido confesó desconocido conflicto con Álvaro Rudolphy: “Me costó mi trabajo” - Chilevisión

En Podemos Hablar, la actriz entregó detalles de un problema que incluso habría involucrado un "ataque de celos" por parte de una mujer con la que trabajaba.

Catalina Pulido reveló los motivos detrás del conflicto que sostiene con su colega Álvaro Rudolphy y que se remonta años atrás, involucrando aparentemente una relación amorosa y un "ataque de celos".

En Podemos Hablar, la actriz sostuvo que se trató de una situación que le trajo problemas en su trabajo, derivando en su despido de algunos proyectos.

El conflicto entre Catalina Pulido y Álvaro Rudolphy

De acuerdo con lo que contó, ambos se conocieron cuando ella tenía 17 años "y él había egresado recién de la escuela de Teatro de la Católica, y buena onda".

"Hicimos una teleserie donde el único personaje con el que él se relacionaba, era con el mío y que yo era psiquiatra", continuó, aclarando que en ese entonces eran incluso vecinos.

El problema llegó tiempo después, cuando "un día estábamos grabando y él empezó a hacer comentarios en el almuerzo frente a una persona muy importante, como un poco sacándole celos. Esta persona estaba comprometida, tenía hijos y todo", relató.

"Ahí empecé a cachar que al parecer acá había una relación más que de sólo trabajo y quedó la escoba, porque tuvimos que suspender 15 escenas. Hubo un ataque de celos del otro lado, un poco importante", continuó.

"Me atrevería a decir que Álvaro se aburrió y por eso se fue de donde se fue", sentenció.

Finalmente la actriz acusó que "por eso tengo tanto resquemor con él, porque me metió en un forro que no tenía nada que ver y eso me costó mi pega".