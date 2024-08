Carla Jara reveló por qué se opuso a ventilar romance con Diego Urrutia: “Le dije que no lo hiciera” - Chilevisión

La actriz se refirió al video que publicó el comediante en junio de este año, donde se dio a conocer el inicio de su relación amorosa.

Carla Jara habló de su actual relación amorosa con Diego Urrutia, quien en junio pasado dio a conocer su romance con un video viral en TikTok.

En entrevista con Revista Sarah, la actriz recordó el día en que conoció a Urrutia en un programa de televisión.

"Ahí conversamos, nos reímos, hubo química. Nos empezamos a seguir en redes sociales, comenzamos a darnos 'likes', a mandarnos 'fueguitos', lo normal", dijo Jara.

"Un día me invitó a un show, lo fui a ver y ahí empezamos a salir, a conocernos, es un tipo encantador, muy divertido", agregó.

Carla Jara y el video de Diego Urrutia

"¿Hay algún porcentaje, aunque sea pequeñito, de 'revenge' (venganza) con esto de hacerlo público?", le preguntaron a Carla Jara, a lo que ella respondió que "no, para nada. De hecho yo no lo hice público, fue él".

La ex Mekano se refirió al video publicado por el comediante en junio de este año, donde se reunió románticas imágenes de la pareja.

"Me retiro de las pistas. Me enamoré", escribió Urrutia en esa publicación que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Consultada sobre este video, Jara aseguró que al comienzo no estuvo de acuerdo con ventilar su relación de esta manera.

"Él me dijo un día que iba a subir unas imágenes, le dije que no lo hiciera. A los días me volvió a preguntar y le dije que sí, no había maldad en ese posteo, al contrario", explicó.

En ese sentido, la actriz sostuvo que Diego le dijo que "quería hacerlo porque no había razón para esconderlo y tenía razón".

"Yo soy una mujer soltera y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, a conocer a alguien, quizás fue muy pronto pero las cosas tienen que pasar, y si tenían que pasar ahora, está bien", agregó.

Asimismo, sinceró que está en la etapa de sentir "mariposas en la guata", pero aseguró hablar de "estar enamorado" son "palabras mayores".

"Él puso 'me enamoré', pero nos estamos conociendo, estamos felices", señaló.