¿Afectó o no la relación? Camila Andrade confesó cómo está su romance con Kaminski tras Gran Hermano - Chilevisión

La eliminada jugadora de Gran Hermano contó detalles de cómo ha sido su reencuentro tras dos meses separada del animador y ahondó en la recepción que ha tenido su familia.

Tras su comentada estadía en Gran Hermano Chile, Cami Andrade comenzó a retomar la normalidad de su vida y, en especial, su romance con Francisco Kaminski.

Pese a que su relación le valió estar en el centro de la polémica en el último tiempo, la ex jugadora de la casa más famosa del mundo se ganó el cariño del público al mostrar su personalidad en el encierro.

“Yo me siento muy feliz hoy mismo. Me siento muy amada. Me siento muy contenta”, reveló la ex Miss Chile en La Hora.

Así se encuentra el romance entre Cami Andrade y Kaminski

En la conversación, Andrade también profundizó en los cambios que experimentó su relación con Kaminski y compartió detalles de cómo ha sido el reencuentro y la recepción de su familia.

“El reencuentro ha sido maravilloso. De cuentos para nosotros. Ha sido de verdad muy bonito”, señaló.

En esa línea, la ex Miss Chile recalcó que “me siento muy contenta, porque hoy en día tengo el amor y la contención de mi familia. El respeto y el amor de un hombre con el cual decidí quedarme y compartir mi vida”.