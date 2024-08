"Así me cambió la vida": Pamela Leiva y el anhelado sueño que consiguió tras triunfar en Viña

En 2023, Pamela Leiva se subió al escenario de la Quinta Vergara para presentarse en el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo un rotundo éxito.

Fue así como Leiva logró consagrarse dentro de la escena del Stand Up Comedy nacional y, de pasada, cumplir anhelados objetivos y sueños.

VER MÁS SOBRE SHOW

"Me compré un departamento, así me cambió la vida, por fin tengo dónde caerme muerta... Cumplí el sueño de todos los chilenos, la casa propia", afirmó en conversación con Página 7.

Sobre su experiencia tras el show en la Ciudad Jardín, Leiva agregó: " Es algo no menor, para mí fue un logro, pero me cambió la vida no solo por eso, sino que también en la convocatoria. Antes me costaba mucho luchar con la convocatoria de mis shows, pues hacía el 2x1 o regalaba entradas".