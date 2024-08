OFICIAL: Angélica Sepúlveda es la nueva participante confirmada de Gran Hermano Chile - Chilevisión

La nueva jugadora de Gran Hermano Chile entrará para remover los cimientos de la casa-estudio y competir por el gran premio de quedarse como la última del reality show.

Angélica Sepúlveda es la nueva jugadora de Gran Hermano Chile y llegará a revolucionar con todo a los jugadores de la casa más famosa del mundo.

La reconocida chica reality de 43 años viene con todo su carácter a demostrar su fortaleza tanto en las pruebas como en las relaciones personales en el encierro.

Angélica Sepúlveda y su ingreso a Gran Hermano Chile

La nueva jugadora de la casa más famosa del mundo conversó con CHV Noticias y expresó quienes son los participantes que más le provocan simpatía hasta el momento.

Sobre esto, Angélica aseguró que "el que mejor me cae... son dos en realidad: Waldo y el chico que tiene el pelo teñido, el Diego. Son personalidades muy diferente pero me caen muy bien. Todavía tienen mucho que demostrar y les falta un parner".

Respecto a los otros jugadores, la personalidad aclaró que no tiene en específico a nadie en la mira, pero que en su ingreso verá cómo resulta su interacción.

"Decir un nombre de alguien que me caiga mal no tengo, solamente ellos me caen bien, los demas son como el resto de los que hay. No podría decir que me voy a llevar mal con el resto porque no soy prejuiciosa... ¡Mentira!", cerró Angélica Castro momentos antes de su ingreso a Gran Hermano Chile.