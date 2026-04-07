Sernac alerta y llama a “dejar de usar” cargador de celular por riesgo de incendio y quemadura: Revisa ACÁ cuál es

En las últimas horas, el Servicio Nacional del Consumidor emitió una alerta de seguridad por un cargador de celular ampliamente vendido en Chile entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) difundió este lunes una alerta de seguridad por la comercialización de un artículo electrónico utilizado como fuente de energía.

En concreto, el organismo apuntó a un cargador de celular, que “presentó una desviación en las pruebas de laboratorio”.

Asimismo, el organismo detalló que esta falla “constituye un riesgo potencial de incendio y quemaduras“.

“Por esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dictaminó la prohibición transitoria de su comercialización“, indicaron a través de su cuenta oficial de X.





Hay 17 mil unidades en el país: Sernac alerta por cargador de celular con potencial riesgo de incendio

De acuerdo a lo advertido por la entidad estatal, se trata del cargador de celular USB MLAB, modelo 9272 con el sello SEC n.° 488000.

Desde el Sernac detallaron que su comercialización se registró entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

Finalmente, desde el organismo indicaron que quienes cuenten con uno de estos productos deben:

Descontinuar su uso inmediatamente.

Dirigirse al establecimiento donde lo compraste para gestionar el reembolso o sustitución del producto.