Seguridad municipal: ¿Quién protege a los guardias de los riesgos? - Chilevisión

Hoy por hoy los guardias municipales son un aliado indiscutido de la seguridad, pero ellos no son la fuerza pública, no son policías. A pesar de eso, los patrulleros municipales cumplen esa función y viven en un constante riesgo ya que no cuentan con los equipos, entrenamiento, seguros de vida y facultades para cumplir cabalmente su tarea. Hoy, se discute un proyecto de ley que busca darles más atribuciones e incluso dotarlos de mecanismos de defensa, lo que es uno de los puntos de desencuentro que entrampa la iniciativa.