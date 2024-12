Ward declaró ante Fiscalía y reveló gestiones de Chadwick y Hermosilla para “agilizar” proyecto para Parque Capital - Chilevisión

El ex ministro aseguró que fue el abogado que hoy cumple prisión preventiva, quien le solicitó ayuda en una reunión con el ex ministro del Interior.

El ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, declaró ante la Fiscalía en el marco del Caso Audios, específicamente la arista Parque Capital, la que involucra al abogado Luis Hermosilla y al ex ministro de Interior, Andrés Chadwick.

El ex titular de la cartera se presentó ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien est[a a cargo de la investigación que se lleva a carbo por posibles irregulares desde el Minvu en apoyo del proyecto perteneciente al Grupo Patio.

En la coonversación, según detalló La Tercera, Ward aseguró que “el planteamiento original de apoyar gestiones” nació “directamente de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla”.

El rol de Luis Hermosilla

En cuento a la reuniones que mantuvo, Felipe Ward declaró detalló que “concurrí a ese almuerzo, que se enmarcaba en reuniones semanales que teníamos en diversos lugares, en los que se discutían temas políticos y de gobierno, a pesar de que Chadwick ya no tenía un rol formalmente activo en el Ejecutivo”.

“Yo siempre me comunicaba con Andrés, desde mi teléfono, el cual tengo desde 2005 (...) En esa reunión hablamos de temas de gobierno, que eran de conversaciones habituales, y terminado, Andrés Chadwick me invitó para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, añadió.

Sobre el rol del abogado que hoy se mantiene en prisión preventiva, expresó que “junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”.

Un mes después de eso, según el relato del ex ministro, Hermosilla lo llamó para una reunión con él y el seremi “para tener antecedentes respecto a las razones por las cuales el proyecto no avanzaba. Dicha reunión se produjo el 7 de agosto de 2020, y a ella asistimos el seremi, Luis Hermosilla y yo. Esta se realizó en la oficina de Luis Hermosilla, que es la misma de Andrés Chadwick”.

Luego de eso, Ward aseguró que el abogado le pidió “agilizar y destrabar el proyecto”.