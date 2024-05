"No puedo sentirme ajena, lloré": Vecinos de Mariana Derderián realizan emotivo gesto tras fatídico incendio

Tras el trágico incendio en la casa de Mariana Derderián, sus vecinos realizaron un emotivo gesto a las afueras de su vivienda como muestra de apoyo a la actriz.

Vecinos de Mariana Derderián realizaron un emotivo gesto a las afueras de su casa, tras el incendio que afectó su vivienda el pasado miércoles en el que falleció su hijo menor.

En ese contexto, los residentes dejaron ramos de flores a las afueras de su casa como gesto de apoyo ante la lamentable pérdida que hoy enluta a la actriz y conmociona al país.

“Como mamá no puedo sentirme ajena, lloré, aunque no lo conozca personalmente. Como familia pasé por algo similar, sé lo que están pasando, entonces, estas muestras de cariño, aunque ella no las pueda ver físicamente”, expresó una vecina a TVN.

En esa misma línea, detalló el motivo del gesto hacia la actirz: "Lo hice de manera improvisada, son flores que yo tenía en mi casa y las tomé, las envolví con cariño y las traje. Como digo, no podía quedar ajena a este dolor, más como mamá”.

Acción en la que también se involucró la actriz María Jesús Bauerle, quien fue colega de Mariana Derderián en el programa de radio “La comunidad sin anillo”.

“Le vine a dejar un ramito, creo que nadie se espera pasar por esto, vengo en nombre de mi papá que conocía a la Mariana. Es un difícil momento, muestras de cariño no más. Yo creo que mucha gente va a venir a dejar un presente”, detalló al medio mencionado.