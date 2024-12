“Una persona frívola”: La macabra declaración del asesino confeso de Daniela Olate - Chilevisión

José Morales Morales detalló en su confesión el crimen investigado como femicidio no íntimo de la joven de 23 años en la comuna de Florida. El hombre le ofreció trasladarla en una remota zona del interior del Biobío.

Cuatro mujeres permanecen desaparecidas y otras cuatros han sido asesinadas en la Región de Biobío solo en 2024. Una de ellas es Daniela Olate, quien ante la falta de locomoción en el sector rural donde vivía, abordó el auto de un desconocido que ofreció llevarla a su casa.

CHV Noticias tuvo acceso a la declaración completa de José Morales Morales, el asesino confeso de Daniela Olate, quien está en prisión preventiva mientras duren las pesquisas del crimen investigado como femicidio no íntimo.

La confesión del crimen de Daniela Olate

"Ella me llamó la atención físicamente, me gustó su cuerpo y ella en general, porque era flaquita y baja", dijo en su crudo testimonio Morales.

Después de pasar el paradero donde ella esperaba, Morales se dio la vuelta, esperó algunos minutos estacionado y luego decidió llevarla.

"Pensando si volvía a buscarla al paradero de Los Álamos y me ofrecía a trasladarla con la finalidad de 'hacerme el lindo', es decir, hablar con ella y saber más y después, según lo que se diera en la conversación´, ver sus fotos y publicaciones".

Para quien estuvo presente en la confesión, Morales es un caso particular: "Llama mucho la atención (que sea) una persona tan frívola, con falta de empatía, que se siente con la atribución de dañar a una persona solo porque no quiera estar con él", sostuvo la capitana Elizabeth Ibacache, del OS9 del Bíobio.

Luego, recordó: "Ella subió al asiento del copiloto, me dio las gracias y se puso el cinturón de seguridad. En ese momento pensé que me había resultado la estrategia de 'hacerme el lindo'". Esto hizo pensar a la policía sobre un presunto abuso sexual, aunque aún no ha sido comprobado.

"En el puente seis y medio de salí de la ruta, desviándome por el camino El Aromo, sin preguntarle a Daniela, porque yo tenía el control del vehículo. Cuando ella se dio cuenta que me salí de la ruta se asustó y me miró con susto, cambió su mirada hacia mí como diciendo: "¿Qué estay haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué nos desviamos?".

Al momento de desviarse del camino, las pericias indicaron que Daniela habría tratado de huir y defenderse. El hombre la habría herido con un cuchillo que utilizaba para cortar fruta en su trabajo.

Siempre según su confesión, Morales habría dejado el cuerpo en el bosque, revisó sus pertenencias y robó 7 mil pesos. Luego limpió su auto y se fue a su casa en Florida.

El crimen de Daniela Olate

La víctima fue vista por última vez en el sector de Los Álamos, pues había salido rumbo a la comuna de Florida para entregar unos medicamentos a sus abuelos.

Posteriormente, fue hallada muerta en el fundo Trecacura ubicado en el sector Lo Carrasco de Florida, tras estar cerca de 24 horas desaparecida. En aquel punto, el cuidador del lugar encontró el cadáver de la joven en una quebrada.

Hace 11 años, cuando era una niña, Daniela había denunciado ante los medios la falta de transporte público, problema que persiste hasta hoy y que terminó costándole la vida.

Revisa el reportaje de Matías González y María Fernanda Gándara: